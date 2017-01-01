Ночью на московской трассе в ДТП погиб водитель иномарки



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 23.30 на 673 километре федеральной трассы. 37-летний водитель иномарки направлялся в сторону Москвы. Не выдержав дистанцию, он врезался в попутный грузовик «MAN».



В результате столкновения водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия, а его 42-летняя пассажирка была доставлена в районную больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник, 6 февраля, в Новониколаевском районе на автодороге Р-22 «Каспий» автомобиль «Toyota Camry» врезался в фуру.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 23.30 на 673 километре федеральной трассы. 37-летний водитель иномарки направлялся в сторону Москвы. Не выдержав дистанцию, он врезался в попутный грузовик «MAN».В результате столкновения водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия, а его 42-летняя пассажирка была доставлена в районную больницу.



