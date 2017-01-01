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» » » Ночью на московской трассе в ДТП погиб водитель иномарки

Ночью на московской трассе в ДТП погиб водитель иномарки

Сегодня, 10:24
Lopatin
Ночью на московской трассе в ДТП погиб водитель иномаркиВ понедельник, 6 февраля, в Новониколаевском районе на автодороге Р-22 «Каспий» автомобиль «Toyota Camry» врезался в фуру.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 23.30 на 673 километре федеральной трассы. 37-летний водитель иномарки направлялся в сторону Москвы. Не выдержав дистанцию, он врезался в попутный грузовик «MAN».

В результате столкновения водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия, а его 42-летняя пассажирка была доставлена в районную больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
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