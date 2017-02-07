В Волгограде на лобовом стекле автомобиля обнаружена боевая граната Акция устрашения, глупая шутка или что-то третье. Правоохранители и владелец автомобиля "ГАЗ-3110" ломают голову над мотивацией неизвестных, которые оставили на лобовом стекле «Волги» взрывоопасный подарок.

После его обнаружения автомобиль был оцеплен, а на место вызваны сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, кинологи с собакой. В ходе обследования четвероногий сыщик характерным лаем подтвердил, что устройство содержит взрывоопасную начинку, то есть на стекле не муляж, а настоящая боевая граната. Опасный предмет был аккуратно изъят взрывотехниками.

Полицейским предстоит установить хозяина гранаты. В жилом массиве в Краснооктябрьском районе проводятся опросы свидетелей и изучаются камеры наблюдения. Известно, что автомобиль зарегистрирован на женщину 1930 года рождения, а пользовался им ее пожилой сын. Акция устрашения, глупая шутка или что-то третье. Правоохранители и владелец автомобиля "ГАЗ-3110" ломают голову над мотивацией неизвестных, которые оставили на лобовом стекле «Волги» взрывоопасный подарок.После его обнаружения автомобиль был оцеплен, а на место вызваны сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, кинологи с собакой. В ходе обследования четвероногий сыщик характерным лаем подтвердил, что устройство содержит взрывоопасную начинку, то есть на стекле не муляж, а настоящая боевая граната. Опасный предмет был аккуратно изъят взрывотехниками.Полицейским предстоит установить хозяина гранаты. В жилом массиве в Краснооктябрьском районе проводятся опросы свидетелей и изучаются камеры наблюдения. Известно, что автомобиль зарегистрирован на женщину 1930 года рождения, а пользовался им ее пожилой сын.



