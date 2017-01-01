В Волгограде на офис экспресс-кредитования напал 35-летний селянин



Накануне сотрудники полиции задержали нападавшего, Им оказался ранее судимый 35-летний житель Новоаннинского района. В содеянном он сознался, часть похищенного изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.



В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено, выяснилось, что этот же мужчина 22 января ограбил павильон экспресс-кредитования в городе Волжском. Там его добыча оказалась намного меньше – чуть более 8 тысяч рублей.



Теперь налетчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В минувшую субботу, 4 февраля, в Волгограде был совершен налет на офис экспресс-кредитования на улице Н.Отрады в Тракторозаводском районе. Неизвестный мужчина, угрожая ножом 32-летней сотруднице, похитил более 90 тысяч рублей и скрылся.Накануне сотрудники полиции задержали нападавшего, Им оказался ранее судимый 35-летний житель Новоаннинского района. В содеянном он сознался, часть похищенного изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено, выяснилось, что этот же мужчина 22 января ограбил павильон экспресс-кредитования в городе Волжском. Там его добыча оказалась намного меньше – чуть более 8 тысяч рублей.Теперь налетчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



