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» » » В Волгограде на офис экспресс-кредитования напал 35-летний селянин

В Волгограде на офис экспресс-кредитования напал 35-летний селянин

Сегодня, 12:20
Lopatin
В Волгограде на офис экспресс-кредитования напал 35-летний селянинВ минувшую субботу, 4 февраля, в Волгограде был совершен налет на офис экспресс-кредитования на улице Н.Отрады в Тракторозаводском районе. Неизвестный мужчина, угрожая ножом 32-летней сотруднице, похитил более 90 тысяч рублей и скрылся.

Накануне сотрудники полиции задержали нападавшего, Им оказался ранее судимый 35-летний житель Новоаннинского района. В содеянном он сознался, часть похищенного изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено, выяснилось, что этот же мужчина 22 января ограбил павильон экспресс-кредитования в городе Волжском. Там его добыча оказалась намного меньше – чуть более 8 тысяч рублей.

Теперь налетчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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