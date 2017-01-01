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» » » В высотке Дзержинского района пожарные спасли из огня 5 человек

В высотке Дзержинского района пожарные спасли из огня 5 человек

Сегодня, 14:00
Lopatin
В высотке Дзержинского района пожарные спасли из огня 5 человекВо вторник, 7 февраля, в Волгограде около 11 часов дня произошел пожар в 16-этажном доме на улице 8-ой воздушной армии в Дзержинском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС ПО региону, на 15 этаже в одной из квартир загорелись домашние вещи. К месту пожара прибыли расчеты 15-й, 21-й, 20-й и 3-й пожарно-спасательных частей. Под руководством начальника караула 15 ПСЧ Юрия Шацкого была организована эвакуация жильцов. Из здания было выведено 30 человек.

В высотке Дзержинского района пожарные спасли из огня 5 человекС места пожара были спасены двое пожилых людей, которым потребовалась медицинская помощь, и еще три человека, включая маленького ребенка, из соседних квартир. Людей из огня выводило звено газодымозащитной службы 15-ой пожарно-спасательной части под руководством начальника караула Юрия Шацкого в составе с пожарными Суреном Аратюняном и Павлом Никитиным.

Менее чем через час огонь в квартире был потушен. Причина пожара устанавливается.


Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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