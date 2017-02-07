Под Волгоградом неизвестные расстреляли машину с пенсионерами

Вот уже вторую неделю сотрудники СО по Городищенскому району СУ СКР пытаются раскрыть жестокое и нелогичное преступление.

Драматичные события произошли 29 января. Около 10 часов 30 минут чета пожилых супругов ехала на автомобиле «Опель-Вектра» из Городище в поселок Степной. С федеральной трассы «Волгоград-Москва» они свернули на автодорогу, ведущую к поселку Аэропорт. В это время неизвестный, вероятнее всего, из припаркованного на обочине автомобиля произвел выстрел в движущийся «Опель», угодив 68-летнему водителю в голову. С места изъяты остатки заряда дроби, предположительно, 12-го калибра. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, и сейчас за его жизнь борются врачи.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему). Следователи очень надеются на помощь возможных свидетелей преступления и просят сообщать информацию по телефонам: (84468) 3-38-78, 3-38-81, или «02».



Фото: 1obl.ru Вот уже вторую неделю сотрудникипытаются раскрыть жестокое и нелогичное преступление.Драматичные события произошли. Около 10 часов 30 минут чета пожилых супругов ехала на автомобиле «Опель-Вектра» из Городище в поселок Степной. С федеральной трассы «Волгоград-Москва» они свернули на автодорогу, ведущую к поселку Аэропорт. В это время неизвестный, вероятнее всего, из припаркованного на обочине автомобиля произвел выстрел в движущийся «Опель», угодив 68-летнему водителю в голову. С места изъяты остатки заряда дроби, предположительно, 12-го калибра. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, и сейчас за его жизнь борются врачи.Возбуждено уголовное дело по(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, потерпевшему). Следователи очень надеются на помощь возможных свидетелей преступления и просят сообщать информацию по телефонам:



