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» » » В Иловлинском районе рано утром сгорел дом вместе с хозяином

В Иловлинском районе рано утром сгорел дом вместе с хозяином

Сегодня, 09:17
Lopatin
В Иловлинском районе рано утром сгорел дом вместе с хозяиномВ среду, 8 февраля, в половине пятого утра произошел пожар в одном из частных домов хутора Новогригорьевский Иловлинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, когда на место происшествия приехали пожарные, кирпичное жилое строение на улице Раздольной было объято огнем полностью.

В 5.08 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего 57-летнего мужчину.

Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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