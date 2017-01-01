В Иловлинском районе рано утром сгорел дом вместе с хозяином В среду, 8 февраля, в половине пятого утра произошел пожар в одном из частных домов хутора Новогригорьевский Иловлинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, когда на место происшествия приехали пожарные, кирпичное жилое строение на улице Раздольной было объято огнем полностью.



В 5.08 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего 57-летнего мужчину.



Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В среду, 8 февраля, в половине пятого утра произошел пожар в одном из частных домов хутора Новогригорьевский Иловлинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, когда на место происшествия приехали пожарные, кирпичное жилое строение на улице Раздольной было объято огнем полностью.В 5.08 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего 57-летнего мужчину.Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.



