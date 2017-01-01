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В Иловлинском районе рано утром сгорел дом вместе с хозяином
Сегодня, 09:17
В среду, 8 февраля, в половине пятого утра произошел пожар в одном из частных домов хутора Новогригорьевский Иловлинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, когда на место происшествия приехали пожарные, кирпичное жилое строение на улице Раздольной было объято огнем полностью.
В 5.08 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего 57-летнего мужчину.
Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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