В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Дубовском районе Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела по факту августовского ДТП, в результате которого погибли два человека.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, страшная дорожная трагедия произошла поздно вечером 10 августа 2016 года на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21121», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Там на скорости он врезался в автомобиль «ВАЗ-21053».



В результате ДТП 29-летний водитель «пятерки»» и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались. Серьезно пострадали и все находившиеся люди в другой легковушке. Ее водитель и четверо молодых пассажиров с травмами были доставлены в больницу.



Против водителя автомашины «ВАЗ-21121» было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела по факту августовского ДТП, в результате которого погибли два человека.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, страшная дорожная трагедия произошла поздно вечером 10 августа 2016 года на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21121», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Там на скорости он врезался в автомобиль «ВАЗ-21053».В результате ДТП 29-летний водитель «пятерки»» и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались. Серьезно пострадали и все находившиеся люди в другой легковушке. Ее водитель и четверо молодых пассажиров с травмами были доставлены в больницу.Против водителя автомашины «ВАЗ-21121» было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.



