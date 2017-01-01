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» » » В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Дубовском районе

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Дубовском районе

Сегодня, 09:42
Lopatin
В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Дубовском районеВолгоградские следователи завершили расследование уголовного дела по факту августовского ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, страшная дорожная трагедия произошла поздно вечером 10 августа 2016 года на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21121», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Там на скорости он врезался в автомобиль «ВАЗ-21053».

В результате ДТП 29-летний водитель «пятерки»» и его 34-летний пассажир от полученных травм скончались. Серьезно пострадали и все находившиеся люди в другой легковушке. Ее водитель и четверо молодых пассажиров с травмами были доставлены в больницу.

Против водителя автомашины «ВАЗ-21121» было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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