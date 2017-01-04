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» » » В Кировском районе маршрутка с пассажирами врезалась в столб

В Кировском районе маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Сегодня, 10:00
Lopatin
В Кировском районе маршрутка с пассажирами врезалась в столбВо вторник, 7 февраля, в Кировском районе Волгограда в ДТП попало маршрутное такси №2с.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, авария произошла в 7.20 напротив дома 145Б по улице 64-й Армии. 59-летний водитель автомашины «Volkswagen Tiguan», ехавший в сторону Красноармейского района, при перестроении не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пассажирской «ГАЗели». 38-летний водитель маршрутки, уходя от столкновения, наехал на световую опору.

В результате аварии в «ГАЗели» пострадали два пассажира возрасте 48 и 55 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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