В Кировском районе маршрутка с пассажирами врезалась в столб Во вторник, 7 февраля, в Кировском районе Волгограда в ДТП попало маршрутное такси №2с.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, авария произошла в 7.20 напротив дома 145Б по улице 64-й Армии. 59-летний водитель автомашины «Volkswagen Tiguan», ехавший в сторону Красноармейского района, при перестроении не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пассажирской «ГАЗели». 38-летний водитель маршрутки, уходя от столкновения, наехал на световую опору.



В результате аварии в «ГАЗели» пострадали два пассажира возрасте 48 и 55 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Во вторник, 7 февраля, в Кировском районе Волгограда в ДТП попало маршрутное такси №2с.По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, авария произошла в 7.20 напротив дома 145Б по улице 64-й Армии. 59-летний водитель автомашины «Volkswagen Tiguan», ехавший в сторону Красноармейского района, при перестроении не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу пассажирской «ГАЗели». 38-летний водитель маршрутки, уходя от столкновения, наехал на световую опору.В результате аварии в «ГАЗели» пострадали два пассажира возрасте 48 и 55 лет. Они получили травмы и были госпитализированы.



