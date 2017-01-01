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» » » В Волгограде пьяный пешеход на дороге вызвал больше сострадания, чем мама с тройняшками

В Волгограде пьяный пешеход на дороге вызвал больше сострадания, чем мама с тройняшками

Сегодня, 12:11
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В Волгограде пьяный пешеход на дороге вызвал больше сострадания, чем мама с тройняшками

Сегодня утром в электронных волгоградских СМИ и соцсетях появились десятки сообщений о «жутком ДТП» и сбитом на Комсомольском мосту пешеходе. На деле же выяснилось, что якобы пострадавший ползал по проезжей части, вовсе не корчась от боли, а будучи изрядно навеселе. Ноги отказались нести мужчину домой, а из-за затуманенного разума он не отдавал отчета в своих рискованных действиях. Помог лежащему пешеходу первый же автомобилист. Водитель остановился, дождался приезда сотрудников ГИБДД, которые выставили посреди дороги вокруг лежащего своеобразное оцепление. Затем приехала скорая и забрала неадекватного волгоградца в наркологию.

Примечательно, что ползающий пешеход вызвал у волгоградских водителей больше сострадания, чем мама с тройняшками в санях на пешеходном переходе, мимо которой проехало несколько автомобилей, прежде чем один из водителей взялся ей помочь.
К слову, автолюбителей, не пропустивших женщину с детьми, все же оштрафуют.

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