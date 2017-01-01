В Волгограде пьяный пешеход на дороге вызвал больше сострадания, чем мама с тройняшками



Сегодня утром в электронных волгоградских СМИ и соцсетях появились десятки сообщений о «жутком ДТП» и сбитом на Комсомольском мосту пешеходе. На деле же выяснилось, что якобы пострадавший ползал по проезжей части, вовсе не корчась от боли, а будучи изрядно навеселе. Ноги отказались нести мужчину домой, а из-за затуманенного разума он не отдавал отчета в своих рискованных действиях. Помог лежащему пешеходу первый же автомобилист. Водитель остановился, дождался приезда сотрудников ГИБДД, которые выставили посреди дороги вокруг лежащего своеобразное оцепление. Затем приехала скорая и забрала неадекватного волгоградца в наркологию.



Примечательно, что ползающий пешеход вызвал у волгоградских водителей больше сострадания, чем мама с тройняшками в санях на пешеходном переходе, мимо которой проехало несколько автомобилей, прежде чем один из водителей взялся ей помочь.

К слову, автолюбителей, не пропустивших женщину с детьми, все же оштрафуют.



Сегодня утром в электронных волгоградских СМИ и соцсетях появились десятки сообщений ои сбитом на Комсомольском мосту пешеходе. На деле же выяснилось, что якобыпо проезжей части, вовсе не корчась от боли, а будучи изрядно навеселе. Ноги отказались нести мужчину домой, а из-за затуманенного разума он не отдавал отчета в своих рискованных действиях. Помог лежащему пешеходу первый же автомобилист. Водитель остановился, дождался приезда сотрудников, которые выставили посреди дороги вокруг лежащего своеобразное оцепление. Затем приехала скорая и забрала неадекватного волгоградца в наркологию.Примечательно, что ползающий пешеход вызвал у волгоградских водителей больше сострадания, чем мама с тройняшками в санях на пешеходном переходе, мимо которой проехало несколько автомобилей, прежде чем один из водителей взялся ей помочь.К слову, автолюбителей, не пропустивших женщину с детьми, все же оштрафуют.



