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» » » В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Сегодня, 01:25
Reporter
В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге
Непривычное для глаза волгоградцев ДТП произошло на ул. Тулака около 16-00. Два автобуса не поместились на тесной улице и «помяли друг другу бока». Оба пострадавших ЛиАЗа принадлежат ООО «Волгоградский автобусный парк» , ходят по 65-му маршруту совсем недавно и, вероятно, водители еще не привыкли к большим габаритам, которые каким-то образом нужно умещать на узких улицах. К слову с пассажирскими ГАЗелями такой проблемы не возникает. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Правда пассажиры испытали значительные неудобства, поскольку автобусы сошли с маршрута, и на нем образовались «дыры».

Фото Алексея Попова (соцсети)
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