Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

В затянувшемся споре Арбитражный суд встал на сторону волгоградских перевозчиков

В Волгограде начала работать «горячая линия» по работе транспорта

Новые автобусные маршруты обойдутся волгоградцам в 1,6 миллиарда рублей

» » » В Кировском районе на пожаре погиб мужчина и пострадали 2 пенсионера

В Кировском районе на пожаре погиб мужчина и пострадали 2 пенсионера

Сегодня, 09:28
Lopatin
В Кировском районе на пожаре погиб мужчина и пострадали 2 пенсионераВ среду, 8 февраля, случился пожар в одном из частных домов на улице Абрикосовой в Кировском районе города Волгограда. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло около 8 часов вечера из-за неисправного электроприбора.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 5-й пожарно-спасательной части обнаружили в доме погибшего 42-летнего мужчину. Кроме того, во время несчастного случая пострадала пожилая пара – 77-летний мужчина и 75-летняя женщина.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Советском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина

В Волгограде погиб мужчина из-за замыкания в электропроводке

В Николаевске в пожаре погиб 3-летний мальчик

За минувшие сутки в регионе на пожарах пострадали 3 человека

В регионе в новогоднее утро в пожарах пострадали 3 человека

В Котово из-за неисправного дымохода сгорел дом с хозяином

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги