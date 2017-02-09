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НовостиВолгограда.ру » Общество » Происшествия » В Кировском районе на пожаре погиб мужчина и пострадали 2 пенсионера
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Лайнер президента США Дональда Трампа прошел в опасной близости от другого самолета. Об этом сообщил в среду телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с инцидентом, который произошел в конце ...