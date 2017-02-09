В Кировском районе на пожаре погиб мужчина и пострадали 2 пенсионера



Прибывшие на место происшествия сотрудники 5-й пожарно-спасательной части обнаружили в доме погибшего 42-летнего мужчину. Кроме того, во время несчастного случая пострадала пожилая пара – 77-летний мужчина и 75-летняя женщина. В среду, 8 февраля, случился пожар в одном из частных домов на улице Абрикосовой в Кировском районе города Волгограда. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло около 8 часов вечера из-за неисправного электроприбора.Прибывшие на место происшествия сотрудники 5-й пожарно-спасательной части обнаружили в доме погибшего 42-летнего мужчину. Кроме того, во время несчастного случая пострадала пожилая пара – 77-летний мужчина и 75-летняя женщина.



