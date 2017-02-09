В Гумраке под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины



В четверг, 9 февраля, ночью произошел пожар в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2.12. Когда на место происшествия прибыли расчеты 15 пожарно-спасательной части, дом на улице Ленина был уже полностью в огне, и стала обрушиваться кровля.



В 2.40 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего мужчину, личность которого пока устанавливается.



В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.



Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».



Фото: infpol.ru В четверг, 9 февраля, ночью произошел пожар в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2.12. Когда на место происшествия прибыли расчеты 15 пожарно-спасательной части, дом на улице Ленина был уже полностью в огне, и стала обрушиваться кровля.В 2.40 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего мужчину, личность которого пока устанавливается.В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».



