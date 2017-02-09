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В Гумраке под завалами сгоревшего дома обнаружили тело мужчины
Сегодня, 10:23
В четверг, 9 февраля, ночью произошел пожар в поселке Гумрак Дзержинского района Волгограда. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2.12. Когда на место происшествия прибыли расчеты 15 пожарно-спасательной части, дом на улице Ленина был уже полностью в огне, и стала обрушиваться кровля.
В 2.40 пожар был ликвидирован. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего мужчину, личность которого пока устанавливается.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
Фото: infpol.ru
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