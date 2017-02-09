В Кумылженском районе в лобовую столкнулись две «Лады» Авария произошла в среду в полдень на сельской дороге между станицами Кумылженская и Букановская.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», направляясь в станицу Кумылженская, превысил скорость, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он в лобовую столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».



В результате ДТП водитель «шестерки» и его 54-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Авария произошла в среду в полдень на сельской дороге между станицами Кумылженская и Букановская.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», направляясь в станицу Кумылженская, превысил скорость, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он в лобовую столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».В результате ДТП водитель «шестерки» и его 54-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.



