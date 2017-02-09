В Воронежской области местные полицейские не дали волгоградцам замерзнуть на трассе



Инцидент произошел накануне с рейсовым автобусом «Скания», который следовал из Москвы в Волгоград. Во время движения водитель почувствовал, что машина идет не ровно, а после остановки выяснилось, что у автобуса пробито переднее колесо. Пока шофер возился с поломкой, салон транспортного средства практически полностью «выстыл» - за окном было более 20 градусов мороза. 20 пассажиров, среди них один ребенок, буквально начали замерзать. Помогли «страдальцам», большинство из которых волгоградцы, воронежские полицейские. Сотрудники ДПС доставили людей в ближайшее кафе, где люди согрелись и попили чай, кроме того полицейские помогли водителю заменить колесо. Когда поломка была устранена, автобус продолжил следование. К слову, водитель после завершения непростого рейса позвонил в дежурную часть ГИБДД по Воронежской области и выразил свою благодарность стражам порядка.



Инцидент произошел накануне с рейсовым автобусом «Скания», который следовал из Москвы в Волгоград. Во время движения водитель почувствовал, что машина идет не ровно, а после остановки выяснилось, что у автобуса пробито переднее колесо. Пока шофер возился с поломкой, салон транспортного средства практически полностью «выстыл» - за окном было более 20 градусов мороза. 20 пассажиров, среди них один ребенок, буквально начали замерзать. Помогли «страдальцам», большинство из которых волгоградцы, воронежские полицейские. Сотрудники ДПС доставили людей в ближайшее кафе, где люди согрелись и попили чай, кроме того полицейские помогли водителю заменить колесо. Когда поломка была устранена, автобус продолжил следование. К слову, водитель после завершения непростого рейса позвонил в дежурную часть ГИБДД по Воронежской области и выразил свою благодарность стражам порядка.



