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» » » У волгоградца в квартире обнаружили тайник с оружием времен ВОВ

У волгоградца в квартире обнаружили тайник с оружием времен ВОВ

Сегодня, 14:03
Lopatin
У волгоградца в квартире обнаружили тайник с оружием времен ВОВВ Волгограде у 44-летнего жителя Тракторозаводского района обнаружен в квартире тайник с оружием.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские во изъяли пистолет-пулемет калибра 7,62 мм (ППШ), обрез винтовки системы «Мосина» калибра 7,62 мм, патроны калибра 7,62 мм, а также более 2 килограммов пороховой смеси. Согласно заключению экспертов, все это пригодно для использования и относится к категории оружия и боеприпасов.

У волгоградца в квартире обнаружили тайник с оружием времен ВОВПо словам задержанного, оружие он собирал на местах сражений времен Великой Отечественной войны.

За незаконное хранение оружия против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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