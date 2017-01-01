Пьяная волжанка пыталась уйти от погони на поврежденной машине



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, когда минувшей ночью наряд ДПС попытался остановить иномарку, водитель проигнорировал требование сотрудников полиции. Увеличив скорость, он попытался скрыться. К преследованию подключились несколько экипажей ГИБДД. Нарушитель проезжал на красный свет светофора, менял направление, пытался «уйти» дворами. В одном из проездов у машины было повреждено колесо, но и это не заставило его остановиться.



Задержать нарушителя удалось в другой части города. Машина была блокирована, а водитель задержан. Когда автоинспекторы увидели за рулем нетрезвую женщину, то все сразу стало понятно. От прохождения медицинского освидетельствования автоледи отказалась.



При оставлении административных материалов выяснилось, что она уже была лишена права управления транспортными средствами до июля 2018 года за аналогичное правонарушение. Теперь против нее возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение. Уголовное преследование и административное наказание грозит жительнице Волжского также за грубое нарушение правил дорожного движения. В Волжском сотрудники ДПС с трудом остановили автомобиль с 39-летней местной жительницей, которая находилась за рулем с явными признаками опьянения.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, когда минувшей ночью наряд ДПС попытался остановить иномарку, водитель проигнорировал требование сотрудников полиции. Увеличив скорость, он попытался скрыться. К преследованию подключились несколько экипажей ГИБДД. Нарушитель проезжал на красный свет светофора, менял направление, пытался «уйти» дворами. В одном из проездов у машины было повреждено колесо, но и это не заставило его остановиться.Задержать нарушителя удалось в другой части города. Машина была блокирована, а водитель задержан. Когда автоинспекторы увидели за рулем нетрезвую женщину, то все сразу стало понятно. От прохождения медицинского освидетельствования автоледи отказалась.При оставлении административных материалов выяснилось, что она уже была лишена права управления транспортными средствами до июля 2018 года за аналогичное правонарушение. Теперь против нее возбуждено уголовное дело за повторное нетрезвое вождение. Уголовное преследование и административное наказание грозит жительнице Волжского также за грубое нарушение правил дорожного движения.



