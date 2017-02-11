ФССП России предупредила о массовой рассылке мошеннических писем



Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФССП России предупреждает граждан о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:



«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении:

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте





При переходе по ссылке, указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может быть не замечен современными антивирусными средствами. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы. «Уважаемые граждане! ФССП России предупреждает о мошеннической атаке с использованием фишинговых писем. Категорически запрещено открывать архивные файлы, скаченные при перенаправлении на страницу... », - такая надпись сегодня встречает посетителей официального сайта Федеральной службы судебных приставов.Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФССП России предупреждает граждан о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:«Добрый день,Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c.. С наилучшими пожеланиями,ФССП России.Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.» При переходе по ссылке, указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может быть не замечен современными антивирусными средствами. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы.



