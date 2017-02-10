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» » » В Волгограде на автостоянке сгорели 6 машин и погиб мужчина

В Волгограде на автостоянке сгорели 6 машин и погиб мужчина

Сегодня, 09:22
Lopatin
В Волгограде на автостоянке сгорели 6 машин и погиб мужчина
В пятницу, 10 февраля, в первом часу ночи произошел крупный пожар в Дзержинском районе города Волгограда.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на территории автостоянки в переулке Аптечный полностью сгорел бытовой вагончик. В припаркованной рядом машине «Лада Приора» загорелся моторный отсек. Также огонь задел еще 5 иномарок: «BMW», «Chevrolet Cruze», «Mercedes-Benz 220», «Renault Logan», «Audi Q7». У всех оплавились лакокрасочные покрытия.
В половине первого ночи сотрудники 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина.

Причина пожара сейчас устанавливают специалисты


Фото: svopi.ru
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