В Октябрьском районе не смогли разъехаться фура и самосвал В четверг, 9 февраля, в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 25 летний водитель «КамАЗа» при выезде с территории зернотока на перекрестке не уступил дорогу ехавшему со стороны села Аксай автомобилю «Scania R113M».



В результате столкновения с фурой молодой водитель самосвала получил травмы и был доставлен в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В четверг, 9 февраля, в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 25 летний водитель «КамАЗа» при выезде с территории зернотока на перекрестке не уступил дорогу ехавшему со стороны села Аксай автомобилю «Scania R113M».В результате столкновения с фурой молодой водитель самосвала получил травмы и был доставлен в больницу.



