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» » » В Октябрьском районе не смогли разъехаться фура и самосвал

В Октябрьском районе не смогли разъехаться фура и самосвал

Сегодня, 10:10
Lopatin
В Октябрьском районе не смогли разъехаться фура и самосвалВ четверг, 9 февраля, в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 25 летний водитель «КамАЗа» при выезде с территории зернотока на перекрестке не уступил дорогу ехавшему со стороны села Аксай автомобилю «Scania R113M».

В результате столкновения с фурой молодой водитель самосвала получил травмы и был доставлен в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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