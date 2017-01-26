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В Октябрьском районе не смогли разъехаться фура и самосвал
Сегодня, 10:10
В четверг, 9 февраля, в Октябрьском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 25 летний водитель «КамАЗа» при выезде с территории зернотока на перекрестке не уступил дорогу ехавшему со стороны села Аксай автомобилю «Scania R113M».
В результате столкновения с фурой молодой водитель самосвала получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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