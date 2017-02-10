В Волгограде на дачной дороге автофургон сбил 19-летнюю девушку

В четверг, 9 февраля, в СНТ «Металлург» Краснооктябрьского района автофургон сбил пешехода.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 15.30 на улице Центральной. 24-летний водитель автомашины «Hyundai» ехал в сторону рабочего поселка Городище. Но на скользком участке он не справился с управлением и наехал на 19-летнюю девушку, которая шла вдоль обочины.







В результате ДТП молодая волгоградка получила травму и была госпитализирована.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В четверг, 9 февраля, в СНТ «Металлург» Краснооктябрьского района автофургон сбил пешехода.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 15.30 на улице Центральной. 24-летний водитель автомашины «Hyundai» ехал в сторону рабочего поселка Городище. Но на скользком участке он не справился с управлением и наехал на 19-летнюю девушку, которая шла вдоль обочины.В результате ДТП молодая волгоградка получила травму и была госпитализирована.



