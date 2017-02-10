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» » » Названа предварительная причина пожара в автоломбарде, где заживо сгорел сторож

Названа предварительная причина пожара в автоломбарде, где заживо сгорел сторож

Сегодня, 11:10
Reporter
Названа предварительная причина пожара в автоломбарде, где заживо сгорел сторож

Сегодня ровно в полночь вспыхнул вагончик на территории стоянки автоломбарда в Аптечном проезде в Дзержинском районе Волгограда. Сначала огонь полностью охватил сторожку размером 4 на 9 метров, где в этот момент находился охранник. Хотя спасатели оперативно прибыли на место ЧП и за считанные минуты потушили пламя, жертв избежать не удалось. В сторожке было обнаружено тело охранника, который не смог выбраться и сгорел заживо. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, его личность сейчас устанавливается. Что же касается причины пожара, то ее можно назвать с высокой долей вероятности. В ГУ МЧС по Волгоградской области нам подтвердили, что в сгоревшем помещении находился электронагревательный прибор, и именно от него, скорее всего, и произошло возгорание. В результате ЧП так же сгорел моторный отсек автомобиля «Лада Приора», кроме того огонь оплавил стоявшие рядом BMW, Chevrolet, Mercedes, Renault и Audi.

Таким образом, версия умышленного поджога как акции устрашения в конкурентной борьбе или мести одного из автовладельцев маловероятна. Напомним, что 14 сентября 2012 года в том же Дзержинском районе мужчина пришел в автоломбард с гранатой, которая взорвалась у него в сумке. Тогда владелец гранаты и клиент ломбарда 40-летний Артур Джалакян погиб на месте.

Фото: yuzha01.ru
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