Названа предварительная причина пожара в автоломбарде, где заживо сгорел сторож



Сегодня ровно в полночь вспыхнул вагончик на территории стоянки автоломбарда в Аптечном проезде в Дзержинском районе Волгограда. Сначала огонь полностью охватил сторожку размером 4 на 9 метров, где в этот момент находился охранник. Хотя спасатели оперативно прибыли на место ЧП и за считанные минуты потушили пламя, жертв избежать не удалось. В сторожке было обнаружено тело охранника, который не смог выбраться и сгорел заживо. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, его личность сейчас устанавливается. Что же касается причины пожара, то ее можно назвать с высокой долей вероятности. В ГУ МЧС по Волгоградской области нам подтвердили, что в сгоревшем помещении находился электронагревательный прибор, и именно от него, скорее всего, и произошло возгорание. В результате ЧП так же сгорел моторный отсек автомобиля «Лада Приора», кроме того огонь оплавил стоявшие рядом BMW, Chevrolet, Mercedes, Renault и Audi.



Таким образом, версия умышленного поджога как акции устрашения в конкурентной борьбе или мести одного из автовладельцев маловероятна. Напомним, что 14 сентября 2012 года в том же Дзержинском районе мужчина пришел в автоломбард с гранатой, которая взорвалась у него в сумке. Тогда владелец гранаты и клиент ломбарда 40-летний Артур Джалакян погиб на месте.



Фото: yuzha01.ru Сегодня ровно в полночь вспыхнул вагончик на территории стоянки автоломбарда в Аптечном проезде в Дзержинском районе Волгограда. Сначала огонь полностью охватил сторожку размером 4 на 9 метров, где в этот момент находился охранник. Хотя спасатели оперативно прибыли на место ЧП и за считанные минуты потушили пламя, жертв избежать не удалось. В сторожке было обнаружено тело охранника, который не смог выбраться и сгорел заживо. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона, его личность сейчас устанавливается. Что же касается причины пожара, то ее можно назвать с высокой долей вероятности. В ГУ МЧС по Волгоградской области нам подтвердили, что в сгоревшем помещении находился электронагревательный прибор, и именно от него, скорее всего, и произошло возгорание. В результате ЧП так же сгорел моторный отсек автомобиля «Лада Приора», кроме того огонь оплавил стоявшие рядом BMW, Chevrolet, Mercedes, Renault и Audi.Таким образом, версия умышленного поджога как акции устрашения в конкурентной борьбе или мести одного из автовладельцев маловероятна. Напомним, что 14 сентября 2012 года в том же Дзержинском районе мужчина пришел в автоломбард с гранатой, которая взорвалась у него в сумке. Тогда владелец гранаты и клиент ломбарда 40-летний Артур Джалакян погиб на месте.



