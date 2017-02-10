Волгоградский педофил хотел сделать из своей 7 –летней племянницы порнозвезду



Волгоградского педофила удалось вычислить благодаря внимательности австралийских правоохранителей. В рамках международного взаимодействию они проинформировали российских коллег об обнаружении порнографических материалов с участием малолетней. Далее за дело взялись уже российские следователи, которые вычислили, откуда шла рассылка детской порнографии. Розыскные мероприятия вывели их на 33-летнего волгоградца. Мужчина совершал преступления в период с июня 2012 года по август 2013 года, когда потерпевшей девочке было всего лишь 7 лет, она приходилась педофилу родной племянницей.



Съемки эротических сцен осуществлялись в доме бабушки потерпевшей, когда родители были на работе или на отдыхе за границей. Помимо потерпевшей в семье воспитывается еще двое детей - брат 13 лет и сестра 9 лет. Но их извращенец не тронул. А самая младшая девочка была запугана дядей и длительное время ничего не рассказывала родителям. Она начала давать показания только после проведенной с нею работы психологов.



Подозреваемому придется ответить по 11 эпизодам преступления, предусмотренного ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и ч.2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Уголовное дело успешно расследовали сотрудники СО по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР региона, а обвинительное заключение было утверждено районной прокуратурой.



Мужчина вину признал частично, пояснив, что насилие в отношении племянницы не применял, а происходящее снимал на видео без цели дальнейшего распространения. Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит до 20 лет колонии. Волгоградского педофила удалось вычислить благодаря внимательностиправоохранителей. В рамках международного взаимодействию они проинформировали российских коллег об обнаружении порнографических материалов с участием малолетней. Далее за дело взялись уже российские следователи, которые вычислили, откуда шла рассылка детской порнографии. Розыскные мероприятия вывели их на. Мужчина совершал преступления в периодпо, когда потерпевшей девочке было всего лишь, она приходилась педофилу родной племянницей.Съемки эротических сцен осуществлялись в доме бабушки потерпевшей, когда родители были на работе или на отдыхе за границей. Помимо потерпевшей в семье воспитывается еще двое детей -. Но их извращенец не тронул. А самая младшая девочка была запугана дядей и длительное время ничего не рассказывала родителям. Она начала давать показания только после проведенной с нею работы психологов.Подозреваемому придется ответить поэпизодам преступления, предусмотренного(действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и(использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Уголовное дело успешно расследовали сотрудникиСледственного управления СКР региона, а обвинительное заключение было утверждено районной прокуратурой.Мужчина вину признал частично, пояснив, что насилие в отношении племянницы не применял, а происходящее снимал на видео без цели дальнейшего распространения. Сейчас подозреваемый арестован, ему грозит



