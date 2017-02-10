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» » » В Волжском 18-летний парень насмерть забил мужчину, чтобы отличиться перед его дочерью

В Волжском 18-летний парень насмерть забил мужчину, чтобы отличиться перед его дочерью

Сегодня, 13:16
Reporter
В Волжском 18-летний парень насмерть забил мужчину, чтобы отличиться перед его дочерью

Следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона завершили расследование резонансного дела об убийстве 38-летнего мужчины. Фигурантами по нему проходят компания молодых людей, в том числе 15-летняя дочь погибшего и ее 18-летний друг, ставший исполнителем убийства.

Трагические события развернулись в октябре прошлого года. 15-летняя девица проводила время к компании друзей, а ее отец не скучал дома, употребляя спиртное. Вечером с работы вернулась мать девушки, у которой с главой семейства произошел очередной конфликт. Женщина пожаловалась дочери на супруга, а свидетелями разговора стала компания молодых людей. Все вместе они тут же отправились в гости «восстанавливать справедливость». Разговора по душам с подвыпившим хозяином квартиры не получилось, и 38-летнего мужчину зверски забили до смерти - смертельными оказались удары ногами в область шеи. Жена погибшего вместо того, чтобы вызвать полицию, предложила избавиться от тела. Его вынесли на пустырь за улицу Машиностроителей. А спустя несколько дней труп нашли случайные прохожие.

Перед судом предстанут несколько молодых людей, а также жена погибшего. Как рассказал нам заместитель руководителя СО Волжского СУ СКР по Волгоградской области. Александр Минаев каждый из молодых людей будет отвечать в зависимости от своей роли в расправе. 18-летнего молодого человека будут судить за убийство, другого парня- за причинение телесных повреждений. Еще одна пара молодых людей – друзья дочери погибшего и его супруга проходят делу за укрывательство преступления. А вот дочь убитого мужчины избежала наказания, поскольку на момент убийства ей не еще не исполнилось 16 лет.
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