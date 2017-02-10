В Волжском 18-летний парень насмерть забил мужчину, чтобы отличиться перед его дочерью



Следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона завершили расследование резонансного дела об убийстве 38-летнего мужчины. Фигурантами по нему проходят компания молодых людей, в том числе 15-летняя дочь погибшего и ее 18-летний друг, ставший исполнителем убийства.



Трагические события развернулись в октябре прошлого года. 15-летняя девица проводила время к компании друзей, а ее отец не скучал дома, употребляя спиртное. Вечером с работы вернулась мать девушки, у которой с главой семейства произошел очередной конфликт. Женщина пожаловалась дочери на супруга, а свидетелями разговора стала компания молодых людей. Все вместе они тут же отправились в гости «восстанавливать справедливость». Разговора по душам с подвыпившим хозяином квартиры не получилось, и 38-летнего мужчину зверски забили до смерти - смертельными оказались удары ногами в область шеи. Жена погибшего вместо того, чтобы вызвать полицию, предложила избавиться от тела. Его вынесли на пустырь за улицу Машиностроителей. А спустя несколько дней труп нашли случайные прохожие.



Перед судом предстанут несколько молодых людей, а также жена погибшего. Как рассказал нам заместитель руководителя СО Волжского СУ СКР по Волгоградской области. Александр Минаев каждый из молодых людей будет отвечать в зависимости от своей роли в расправе. 18-летнего молодого человека будут судить за убийство, другого парня- за причинение телесных повреждений. Еще одна пара молодых людей – друзья дочери погибшего и его супруга проходят делу за укрывательство преступления. А вот дочь убитого мужчины избежала наказания, поскольку на момент убийства ей не еще не исполнилось 16 лет. Следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона завершили расследование резонансного дела об убийстве 38-летнего мужчины. Фигурантами по нему проходят компания молодых людей, в том числе 15-летняя дочь погибшего и ее 18-летний друг, ставший исполнителем убийства.Трагические события развернулись в октябре прошлого года. 15-летняя девица проводила время к компании друзей, а ее отец не скучал дома, употребляя спиртное. Вечером с работы вернулась мать девушки, у которой с главой семейства произошел очередной конфликт. Женщина пожаловалась дочери на супруга, а свидетелями разговора стала компания молодых людей. Все вместе они тут же отправились в гости «восстанавливать справедливость». Разговора по душам с подвыпившим хозяином квартиры не получилось, и 38-летнего мужчину зверски забили до смерти - смертельными оказались удары ногами в область шеи. Жена погибшего вместо того, чтобы вызвать полицию, предложила избавиться от тела. Его вынесли на пустырь за улицу Машиностроителей. А спустя несколько дней труп нашли случайные прохожие.Перед судом предстанут несколько молодых людей, а также жена погибшего. Как рассказал нам заместитель руководителя СО Волжского СУ СКР по Волгоградской области. Александр Минаев каждый из молодых людей будет отвечать в зависимости от своей роли в расправе. 18-летнего молодого человека будут судить за убийство, другого парня- за причинение телесных повреждений. Еще одна пара молодых людей – друзья дочери погибшего и его супруга проходят делу за укрывательство преступления. А вот дочь убитого мужчины избежала наказания, поскольку на момент убийства ей не еще не исполнилось 16 лет.



