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Глава МЧС потребовал исключить любые риски ЧП на водоемах

Сегодня, 18:19
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Глава МЧС потребовал исключить любые риски ЧП на водоемахГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал исключить любые риски чрезвычайных происшествий на водоемах, в том числе с рыбаками и детьми, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного ведомства.

«Любые риски в зимний и переходный период на водных объектах должны быть проанализированы и исключены», - сказал министр сегодня на совещании в Рязанской области.

Владимир Пучков подчеркнул, что для этого нужны четкий прогноз погоды, состояния и толщины льда, анализ всех возможных сезонных рисков, а также профилактическая работа с населением, в первую очередь с рыбаками и детьми, которые любят гулять по льду.

«Сейчас погода меняется, мы обязаны обеспечить безопасность людей на водоемах. Там, где находятся рыбаки, должны быть спасатели, подразделения ГИБДД и скорой помощи. Проведите профилактические беседы с рыбаками, чтобы они соблюдали все меры безопасности», – дал задание сотрудникам ведомства Пучков.

Министр обратил внимание, что в ряде регионов ожидается ранняя весна. «Необходимо дополнительно провести профилактическую работу с детьми и их родителями, чтобы дети не выходили на лед, чтобы они знали, как себя вести и обезопасить от трагических ситуаций», – сказал Пучков.


Фото: 34.mchs.gov.ru
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