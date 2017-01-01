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» » » В Краснооктябрьском районе при пожаре в частном доме сгорел мужчина

В Краснооктябрьском районе при пожаре в частном доме сгорел мужчина

Сегодня, 10:16
Lopatin
В Краснооктябрьском районе при пожаре в частном доме сгорел мужчинаВ субботу, 11 февраля, в Волгограде произошел очередной пожар, унесший жизнь человека.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 6.42 из Краснооктябрьского района. В деревянном частном доме на улице Менделеева горели старые вещи. Приехавшие на место происшествия расчеты 2-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь к восьми часам утра.

В сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается. Специалисты считают, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.


Фото из архива: ngzt.ru
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