В Краснооктябрьском районе при пожаре в частном доме сгорел мужчина В субботу, 11 февраля, в Волгограде произошел очередной пожар, унесший жизнь человека.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 6.42 из Краснооктябрьского района. В деревянном частном доме на улице Менделеева горели старые вещи. Приехавшие на место происшествия расчеты 2-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь к восьми часам утра.



В сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается. Специалисты считают, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.





Фото из архива: ngzt.ru В субботу, 11 февраля, в Волгограде произошел очередной пожар, унесший жизнь человека.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 6.42 из Краснооктябрьского района. В деревянном частном доме на улице Менделеева горели старые вещи. Приехавшие на место происшествия расчеты 2-й пожарно-спасательной части полностью потушили огонь к восьми часам утра.В сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина, личность которого устанавливается. Специалисты считают, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.



