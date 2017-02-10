За сутки в регионе под колеса автомобилей попали 4 человека

Место ДТП в Центральном районе Волгограда



В пятницу, 10 февраля, в Волгоградской области зарегистрировано четыре наезда на пешеходов. В трех случаях люди были сбиты машинами на пешеходных переходах.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, первое ДТП произошло в 8.15 в Советском районе Волгограда. 25-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» ехал по улице Казахской в сторону проспекта Университетский и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнюю девушку. В результате ДТП молодая волгоградка с травмами обратилась в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, но в ходе розыскных мероприятий был задержан нарядом ДПС.



В полдень аналогичный случай произошел уже в Кировском районе. 54-летний водитель грузовика «Валдай» направлялся в Красноармейский район и напротив дома №79 по улице 64-й Армии наехал на 36-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.



В три часа дня в городе Михайловке около дома №11по улице Комсомольской под колеса автомобиля попал 62-летний пенсионер. Причем он стоял возле дороги, когда 34-летняя девушка не справилась с управлением своего автомобиля «ВАЗ-2115». В результате автоледи наехала на стоявший «Renault Logan» и заодно на мужчину, который получил травмы и был госпитализирован.



И четвертый случай наезда на пешехода был зарегистрирован в 18.35 в Центральном районе Волгограда. 52-летний водитель внедорожника «Skoda Yeti» ехал по улице Пархоменко в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома №51 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 77-летнего пешехода. С места происшествия пенсионера, получившего травмы, отвезли в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В пятницу, 10 февраля, в Волгоградской области зарегистрировано четыре наезда на пешеходов. В трех случаях люди были сбиты машинами на пешеходных переходах.По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, первое ДТП произошло в 8.15 в Советском районе Волгограда. 25-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» ехал по улице Казахской в сторону проспекта Университетский и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнюю девушку. В результате ДТП молодая волгоградка с травмами обратилась в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, но в ходе розыскных мероприятий был задержан нарядом ДПС.В полдень аналогичный случай произошел уже в Кировском районе. 54-летний водитель грузовика «Валдай» направлялся в Красноармейский район и напротив дома №79 по улице 64-й Армии наехал на 36-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.В три часа дня в городе Михайловке около дома №11по улице Комсомольской под колеса автомобиля попал 62-летний пенсионер. Причем он стоял возле дороги, когда 34-летняя девушка не справилась с управлением своего автомобиля «ВАЗ-2115». В результате автоледи наехала на стоявший «Renault Logan» и заодно на мужчину, который получил травмы и был госпитализирован.И четвертый случай наезда на пешехода был зарегистрирован в 18.35 в Центральном районе Волгограда. 52-летний водитель внедорожника «Skoda Yeti» ехал по улице Пархоменко в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома №51 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 77-летнего пешехода. С места происшествия пенсионера, получившего травмы, отвезли в больницу.



