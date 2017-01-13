На севере Волгограда в двойном ДТП пострадала 18-летняя девушка В субботу, 11 февраля, в полночь в Тракторозаводском районе иномарка столкнулась сразу с двумя другими легковыми машинами на перекрестке.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улиц Н.Отрады и Мясникова. 20-летний водитель автомобиля «Nissan Laurel» сначала врезался в «ВАЗ-21124», не уступив тому дорогу, а затем и в «Renault Logan».



В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Ниссана» получила травмы и была доставлена в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В субботу, 11 февраля, в полночь в Тракторозаводском районе иномарка столкнулась сразу с двумя другими легковыми машинами на перекрестке.По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улиц Н.Отрады и Мясникова. 20-летний водитель автомобиля «Nissan Laurel» сначала врезался в «ВАЗ-21124», не уступив тому дорогу, а затем и в «Renault Logan».В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Ниссана» получила травмы и была доставлена в больницу.



