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» » » На севере Волгограда в двойном ДТП пострадала 18-летняя девушка

На севере Волгограда в двойном ДТП пострадала 18-летняя девушка

Сегодня, 11:18
Lopatin
На севере Волгограда в двойном ДТП пострадала 18-летняя девушкаВ субботу, 11 февраля, в полночь в Тракторозаводском районе иномарка столкнулась сразу с двумя другими легковыми машинами на перекрестке.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улиц Н.Отрады и Мясникова. 20-летний водитель автомобиля «Nissan Laurel» сначала врезался в «ВАЗ-21124», не уступив тому дорогу, а затем и в «Renault Logan».

В результате ДТП 18-летняя пассажирка «Ниссана» получила травмы и была доставлена в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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