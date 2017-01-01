В Городищенском районе задержали волгоградца со стрелядью и икрой В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники ДПС остановили для проверки машину с прицепом, в котором находилась резиновая лодка. Во время досмотра полицейские обнаружили 91 стерлядь (занесена в Красную книгу РФ) и около 2 килограммов икры рыбы осетровых пород.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, подозреваемым оказался 32-летний житель Волгограда. Он пояснил полицейским, что выловил рыбу в реке Хопер.



За незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, на мужчину завели уголовное дело. По заключению специалистов, ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники ДПС остановили для проверки машину с прицепом, в котором находилась резиновая лодка. Во время досмотра полицейские обнаружили 91 стерлядь (занесена в Красную книгу РФ) и около 2 килограммов икры рыбы осетровых пород.По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, подозреваемым оказался 32-летний житель Волгограда. Он пояснил полицейским, что выловил рыбу в реке Хопер.За незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, на мужчину завели уголовное дело. По заключению специалистов, ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.



