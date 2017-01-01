Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

Волгоградцы собирают подписи против закрытия пассажирских маршрутов

Вопрос о законности закрытия 88 маршрутов остается открытым

В Волгограде водителям автобусов предложили перейти к новому перевозчику

» » » В Городищенском районе задержали волгоградца со стрелядью и икрой

В Городищенском районе задержали волгоградца со стрелядью и икрой

Сегодня, 09:13
Lopatin
В Городищенском районе задержали волгоградца со стрелядью и икройВ Городищенском районе Волгоградской области сотрудники ДПС остановили для проверки машину с прицепом, в котором находилась резиновая лодка. Во время досмотра полицейские обнаружили 91 стерлядь (занесена в Красную книгу РФ) и около 2 килограммов икры рыбы осетровых пород.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, подозреваемым оказался 32-летний житель Волгограда. Он пояснил полицейским, что выловил рыбу в реке Хопер.

За незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, на мужчину завели уголовное дело. По заключению специалистов, ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Волгоградец нанес ущерб водным ресурсам на 1 миллион рублей

Под Волгоградом в багажнике автомобиля обнаружено 30 килограммов рыбы

Во Фроловском районе задержали волгоградца, убившего 4 косуль

В Волгограде супружеская пара может отправиться в тюрьму за банку черной икры

У волгоградца в квартире обнаружили тайник с оружием времен ВОВ

В Киквидзенском районе безработный обокрал сразу 5 магазинов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги