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В Городищенском районе задержали волгоградца со стрелядью и икрой
Сегодня, 09:13
В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники ДПС остановили для проверки машину с прицепом, в котором находилась резиновая лодка. Во время досмотра полицейские обнаружили 91 стерлядь (занесена в Красную книгу РФ) и около 2 килограммов икры рыбы осетровых пород.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, подозреваемым оказался 32-летний житель Волгограда. Он пояснил полицейским, что выловил рыбу в реке Хопер.
За незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, на мужчину завели уголовное дело. По заключению специалистов, ущерб биологическим ресурсам составил около 78 тысяч рублей.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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