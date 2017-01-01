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В Дзержинском районе из-за короткого замыкания едва не сгорела пенсионерка
Сегодня, 09:32
В воскресенье, 12 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в частном секторе Дзержинского района Волгограда.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом доме на улице Бериславской горели домашние вещи. Во время пожара пострадала 78-летняя хозяйка.
По мнению специалистов, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Фото: pixabay.com
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