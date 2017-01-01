В Дзержинском районе из-за короткого замыкания едва не сгорела пенсионерка В воскресенье, 12 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в частном секторе Дзержинского района Волгограда.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом доме на улице Бериславской горели домашние вещи. Во время пожара пострадала 78-летняя хозяйка.



По мнению специалистов, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.





Фото: pixabay.com В воскресенье, 12 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в частном секторе Дзержинского района Волгограда.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом доме на улице Бериславской горели домашние вещи. Во время пожара пострадала 78-летняя хозяйка.По мнению специалистов, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.



