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» » » В Дзержинском районе из-за короткого замыкания едва не сгорела пенсионерка

В Дзержинском районе из-за короткого замыкания едва не сгорела пенсионерка

Сегодня, 09:32
Lopatin
В Дзержинском районе из-за короткого замыкания едва не сгорела пенсионеркаВ воскресенье, 12 февраля, в девятом часу вечера произошел пожар в частном секторе Дзержинского района Волгограда.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, в небольшом доме на улице Бериславской горели домашние вещи. Во время пожара пострадала 78-летняя хозяйка.

По мнению специалистов, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания электропроводки.


Фото: pixabay.com
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