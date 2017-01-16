В Ворошиловском районе столкнулись две автоледи на иномарках В воскресенье, 12 февраля, в Ворошиловском районе в ДТП попали две иномарки, которыми управляли женщины-водители.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 16.25 на улице Рабоче-Крестьянской напротив дома №25.

Находившаяся за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» 31-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию и въехала в идущую впереди машину «Сузуки».



В результате ДТП 52-летняя пассажирка второй иномарки получила травму головы и обратилась в больницу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В воскресенье, 12 февраля, в Ворошиловском районе в ДТП попали две иномарки, которыми управляли женщины-водители.По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 16.25 на улице Рабоче-Крестьянской напротив дома №25.Находившаяся за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» 31-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию и въехала в идущую впереди машину «Сузуки».В результате ДТП 52-летняя пассажирка второй иномарки получила травму головы и обратилась в больницу.



