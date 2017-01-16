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» » » В Ворошиловском районе столкнулись две автоледи на иномарках

В Ворошиловском районе столкнулись две автоледи на иномарках

Сегодня, 10:11
Lopatin
В Ворошиловском районе столкнулись две автоледи на иномаркахВ воскресенье, 12 февраля, в Ворошиловском районе в ДТП попали две иномарки, которыми управляли женщины-водители.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 16.25 на улице Рабоче-Крестьянской напротив дома №25.
Находившаяся за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» 31-летняя женщина, не выдержала безопасную дистанцию и въехала в идущую впереди машину «Сузуки».

В результате ДТП 52-летняя пассажирка второй иномарки получила травму головы и обратилась в больницу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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