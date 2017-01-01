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» » » Под Волгоградом двое мужчин отправились в тюрьму за изнасилование приятеля вилкой

Под Волгоградом двое мужчин отправились в тюрьму за изнасилование приятеля вилкой

Сегодня, 10:50
Reporter
Под Волгоградом двое мужчин отправились в тюрьму за изнасилование приятеля вилкой
Преступление было совершено во Фроловском районе на прошлогодние майские праздники. Трое мужчин и одна девушка в ходе застолья делились планами на будущее. Причем самый старший участник компании 37-летний мужчина в своих фантазиях уже «забрал» присутствующую девушку в Москву для совместной жизни. Такая перспектива совсем не устроила двух других кавалеров 36 и 26 лет. Тем более, что последний состоял с девушкой в гражданском браке. Вдвоем мужчины связали «фантазера», а затем использовали вилку не по назначению, повредив несчастному прямую кишку. Следователи СО по Фроловскому району СУ СКР региона собрали доказательную базу и направили уголовное дело в суд, который на днях вынес приговор. Ближайшие 4 с половиной года двое насильников проведут в колонии.
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