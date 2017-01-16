Появилось видео, как «Туарег» с неадекватным водителем таранит «Дэу» в центре Волгограда



ДТП произошло на Второй продольной магистрали на пересечении улиц Невская и Рокоссовского поздно вечером 11 февраля. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.

36-летний водитель «Туарега» на полной скорости влетел на перекресток, хотя ему уже горел «красный». Экстренное торможение привело к заносу немецкой иномарки, и она врезалась в «Дэу». Затем виновник ДТП начал совершать неадекватные действия, не исключено, что он пытался скрыться.



Как сообщили агентству «Новости Волгограда» в ГУ МВД региона, водитель «Туарега» отказался от прохождения медицинского освидетельствования, кроме того, в отношении него составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.







Фото: Novostivolgograda.ru ДТП произошло на Второй продольной магистрали на пересечениипоздно вечером. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.водительна полной скорости влетел на перекресток, хотя ему уже горел «красный». Экстренное торможение привело к заносу немецкой иномарки, и она врезалась в. Затем виновник ДТП начал совершать неадекватные действия, не исключено, что он пытался скрыться.Как сообщили агентствурегиона, водитель «Туарега» отказался от прохождения медицинского освидетельствования, кроме того, в отношении него составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.



