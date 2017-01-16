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Появилось видео, как «Туарег» с неадекватным водителем таранит «Дэу» в центре Волгограда
Сегодня, 12:06
ДТП произошло на Второй продольной магистрали на пересечении улиц Невская и Рокоссовского поздно вечером 11 февраля. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.
36-летний водитель «Туарега» на полной скорости влетел на перекресток, хотя ему уже горел «красный». Экстренное торможение привело к заносу немецкой иномарки, и она врезалась в «Дэу». Затем виновник ДТП начал совершать неадекватные действия, не исключено, что он пытался скрыться.
Как сообщили агентству «Новости Волгограда» в ГУ МВД региона, водитель «Туарега» отказался от прохождения медицинского освидетельствования, кроме того, в отношении него составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
Фото: Novostivolgograda.ru
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