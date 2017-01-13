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» » » В Камышине по вине пьяного водителя произошло двойное ДТП

В Камышине по вине пьяного водителя произошло двойное ДТП

Сегодня, 12:25
Lopatin
В Камышине по вине пьяного водителя произошло двойное ДТПВ воскресенье, 12 февраля, в городе Камышине Волгоградской области в ДТП попали две иномарки.

По информации Межмуниципального отдела МВД «Камышинский», авария произошла в 22.50 напротив дома №52 по улице Рязано-Уральской. Нетрезвый 36-летний водитель автомобиля «Audi 80» ехал со стороны улицы Тургенева. Не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в «Renault Sandero». От удара находившуюся впереди иномарку выбросило на обочину, где она наехала на световую опору.

В результате ДТП 38-летний водитель «Renault Sandero» и его 40-летняя пассажирка были госпитализированы в городскую больницу.


Фото: камышинский.34.мвд.рф
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