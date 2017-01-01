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» » » Трижды судимый волгоградец жестоко избил отца и поджег его дом

Трижды судимый волгоградец жестоко избил отца и поджег его дом

Сегодня, 13:32
Lopatin
Трижды судимый волгоградец жестоко избил отца и поджег его домВ минувшую субботу, 11 февраля, около семи часов вечера произошел в частном секторе Кировского района Волгограда. В кирпичном доме на улице Розовой горели домашние вещи, а также кровля по всей площади.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате пожара дом сгорел полностью, ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Специалисты выяснили, что дом кто-то поджег.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге. Им оказался 29-летний неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения. Как оказалось, в тот день у него с отцом возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил своего родственника и поджег его дом.

По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Теперь сыну хозяина сгоревшего дома грозит до 5 лет лишения свободы.


Фото: Misanec.ru
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