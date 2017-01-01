Трижды судимый волгоградец жестоко избил отца и поджег его дом В минувшую субботу, 11 февраля, около семи часов вечера произошел в частном секторе Кировского района Волгограда. В кирпичном доме на улице Розовой горели домашние вещи, а также кровля по всей площади.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате пожара дом сгорел полностью, ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Специалисты выяснили, что дом кто-то поджег.



Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге. Им оказался 29-летний неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения. Как оказалось, в тот день у него с отцом возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил своего родственника и поджег его дом.



По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Теперь сыну хозяина сгоревшего дома грозит до 5 лет лишения свободы.





Фото: Misanec.ru В минувшую субботу, 11 февраля, около семи часов вечера произошел в частном секторе Кировского района Волгограда. В кирпичном доме на улице Розовой горели домашние вещи, а также кровля по всей площади.По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате пожара дом сгорел полностью, ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Специалисты выяснили, что дом кто-то поджег.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге. Им оказался 29-летний неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения. Как оказалось, в тот день у него с отцом возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил своего родственника и поджег его дом.По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Теперь сыну хозяина сгоревшего дома грозит до 5 лет лишения свободы.



