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Трижды судимый волгоградец жестоко избил отца и поджег его дом
Сегодня, 13:32
В минувшую субботу, 11 февраля, около семи часов вечера произошел в частном секторе Кировского района Волгограда. В кирпичном доме на улице Розовой горели домашние вещи, а также кровля по всей площади.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате пожара дом сгорел полностью, ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Специалисты выяснили, что дом кто-то поджег.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном поджоге. Им оказался 29-летний неработающий, трижды судимый сын хозяина домовладения. Как оказалось, в тот день у него с отцом возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил своего родственника и поджег его дом.
По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело. Теперь сыну хозяина сгоревшего дома грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: Misanec.ru
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