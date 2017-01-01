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» » » В Ростове-на-Дону погиб подросток, состоявший в «группе смерти»

В Ростове-на-Дону погиб подросток, состоявший в «группе смерти»

Сегодня, 14:24
Lopatin
В Ростове-на-Дону погиб подросток, состоявший в «группе смерти»

В минувшую пятницу в Ростове-на-Дону повесился ученик школы №103. По словам одноклассницы, перед этим он пытался выйти из «групп смерти» и просил друзей о помощи, сообщает RostovGazeta.

«Он просил о помощи, пытался выйти из этой игры. Но из нее так просто не выйдешь. И никто не знает, как покинуть игру», – рассказала школьница.

Перед смертью 16-летний мальчик разослал одноклассникам смс-сообщение, где написал, что не знает, останется ли в живых. На всякий случай десятиклассник отправил координаты своего местонахождения.

По словам одноклассников, мальчик хорошо учился в школе, был отзывчивым и общительным. А знакомые подростка говорят, что близкие друзья догадывались о его опасных играх.

В настоящее время работники областного следственного комитета изъяли компьютер подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Фото: ytimg.com
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