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» » » Волгоградца, заморившего голодом родную мать, проверят на вменяемость

Волгоградца, заморившего голодом родную мать, проверят на вменяемость

Сегодня, 16:08
Reporter
Волгоградца, заморившего голодом родную мать, проверят на вменяемость
Трагическая история произошла в Ворошиловском районе Волгограда. В одной из квартир по улице Рабоче-Крестьянской вот уже несколько лет мучилась пожилая женщина. 66-пенсионерка два года не вставала с постели, и за ней должен был ухаживать ее сын. Однако кормил он ее изредка, а о том, чтобы искупать, речи вообще не шло. 9 февраля мужчина стал обвинять мать в бездействии, хотя, что могла сделать старушка, прикованная к постели? В гневе подозреваемый несколько раз ударил женщину по лицу, а затем головой о стену. Поняв, что натворил, мужчина вызвал скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть истощенной женщины.

Как рассказала агентству «Новости Волгограда» замруководителя СО по Ворошиловскому району регионального СУ СКР Альбина Мальсагова, подозреваемый пояснил, что купить продукты ему было не на что, поскольку он не работал, а пенсионный счет матери был заблокирован из-за взятых ранее кредитов. Эта информация сейчас проверяется. Кроме того, ни у кого из членов этой странной семьи не было медицинского полюса, паспорта оказались просрочены, а мужчина бросил школу еще после 7 класса.
Сейчас подозреваемый задержан, с учетом всех обстоятельств дела в отношении него будет проведена психиатрическая экспертиза.
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