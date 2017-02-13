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» » » Под Волгоградом мужчина замерз насмерть, повиснув вниз головой

Под Волгоградом мужчина замерз насмерть, повиснув вниз головой

Сегодня, 00:23
Reporter
Под Волгоградом мужчина замерз насмерть, повиснув вниз головой
Трагедия произошла в хуторе Павловский Нехаевского района в ночь на 11 февраля. Страшную смерть встретил местный 50 –летний житель. Мужчина возвращался после застолья от друзей, его путь лежал через мост. Нетвердая походка подвела селянина. Как рассказал нам и.о. руководителя Урюпинского МрСО регионального СУ СКР Владимир Коняхин, переходя через реку, мужчина оступился, однако с моста не упал, а завис между опорой и замерзшей рекой. Помочь несчастному было некому, мужчина провисел всю ночь и погиб от переохлаждения - мороз был ниже -20.
Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели селянина.
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