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В Волгограде два автобуса 95-го маршрута столкнулись на остановке

Сегодня, 10:46
Reporter
В Волгограде два автобуса 95-го маршрута столкнулись на остановке

ДТП произошло на остановке общественного транспорта "Больничный комплекс". Участниками аварии снова стали автобусы ООО «Волгоградский автобусный парк».
Крупногабаритный транспорт не смог разъехаться на конечной остановке. Примечательно, что характер ДТП крайне подходит для 14 февраля- автобусы "нежно притерли" друг друга.
Хотя транспорт получил незначительные повреждения и обошлось без пострадавших, график работы 95-го маршрута, который обслуживают "ЛиАЗы", был нарушен. И люди какое-то время, а был утренний час пик, не могли уехать. Добавим, что это уже второе за последние несколько дней подобное происшествие. 9–го февраля невнимательностью на конечной остановке отметились водители 65-го маршрута.

В Волгограде два автобуса 95-го маршрута столкнулись на остановке
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