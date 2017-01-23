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В Краснооктябрьском районе в ДТП попали три иномарки и троллейбус
Сегодня, 10:52
В понедельник, 13 февраля, в Краснооктябрьском районе Волгограда в три часа дня произошло тройное ДТП.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель автомобился «Volkswagen Polo», поворачивая с проспекта Ленина на проспект Металлургов, не уступил дорогу «Chevrolet Aveo» и столкнулся с ним. От удара «Фольксваген» откинуло на троллейбус и автомобиль «Lexus».
В результате ДТП пострадал один человек – 32-летняя пассажирка «Шевроле». Женщина получила травмы и была госпитализирована.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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