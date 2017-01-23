В Краснооктябрьском районе в ДТП попали три иномарки и троллейбус В понедельник, 13 февраля, в Краснооктябрьском районе Волгограда в три часа дня произошло тройное ДТП.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель автомобился «Volkswagen Polo», поворачивая с проспекта Ленина на проспект Металлургов, не уступил дорогу «Chevrolet Aveo» и столкнулся с ним. От удара «Фольксваген» откинуло на троллейбус и автомобиль «Lexus».



В результате ДТП пострадал один человек – 32-летняя пассажирка «Шевроле». Женщина получила травмы и была госпитализирована.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области В понедельник, 13 февраля, в Краснооктябрьском районе Волгограда в три часа дня произошло тройное ДТП.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 46-летний водитель автомобился «Volkswagen Polo», поворачивая с проспекта Ленина на проспект Металлургов, не уступил дорогу «Chevrolet Aveo» и столкнулся с ним. От удара «Фольксваген» откинуло на троллейбус и автомобиль «Lexus».В результате ДТП пострадал один человек – 32-летняя пассажирка «Шевроле». Женщина получила травмы и была госпитализирована.



