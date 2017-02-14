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В Волгограде экстренно сел борт из-за приступа у маленького пассажира
Сегодня, 14:15
Как сообщили нам в пресс-службе волгоградского аэропорта, внеплановая посадка самолета авиакомпании «Победа», следовавшего из Махачкалы в Москву, произошла накануне в 23:55.
Командир воздушного судна принял такое решение из-за внезапного недомогания у 5-летнего мальчика.
После приземления к трапу сразу же подъехала скорая, которая доставила больного в детскую инфекционную больницу №21. По предварительной информации, у мальчика еще до полета было инфекционное заболевание, которое дало осложнение.
По словам медиков, после госпитализации состояние маленького пациента стабильное.
Сообщается также, что уже в 00-55 самолет вылетел в Москву, где затем благополучно приземлился.
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