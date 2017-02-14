В Октябрьском районе фермер подстрелил из ружья 14 чужих овец В понедельник,13 февраля, в отдел полиции Октябрьского района обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он рассказал, что днем с 2 до 4 часов в километре от хутора Шебалино неизвестный стрелял из охотничьего ружья по его овцам. Во время выпаса отары он ранил 14 животных.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стрелком оказался 42-летний фермер из соседнего хутора. Он пояснил, что стрелял по овцам, так как они паслись на его поле озимой пшеницы. Ущерб от его действий составил 70 тысяч рублей.



За умышленное повреждение чужого имущества на фермера заведено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.





Фото: ярославль.su В понедельник,13 февраля, в отдел полиции Октябрьского района обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он рассказал, что днем с 2 до 4 часов в километре от хутора Шебалино неизвестный стрелял из охотничьего ружья по его овцам. Во время выпаса отары он ранил 14 животных.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стрелком оказался 42-летний фермер из соседнего хутора. Он пояснил, что стрелял по овцам, так как они паслись на его поле озимой пшеницы. Ущерб от его действий составил 70 тысяч рублей.За умышленное повреждение чужого имущества на фермера заведено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.



