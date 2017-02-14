Жителю Быково дали 19 лет колонии за расстрел трех человек Во вторник, 14 февраля, в Волгограде завершился суд над 53-летним жителем рабочего поселка Быково Владимиром Ивченко, который убил трех своих односельчан.



Как рассказали в пресс-службе прокураторы Волгоградской области, вечером 1 сентября прошлого года Ивченко, находясь в нетрезвом состоянии, услышал, как соседи обсуждают намерение совершить кражу. Проявив интерес к беседе, он пошел к ним в гости. У соседа находились мужчина и женщина. Ивченко хотел с ними поздороваться, но гость отказался пожать ему руку и стал выражаться в его адрес нецензурной бранью.



Возмутившись, Ивченко дома взял охотничье ружье с патронами и вернулся к соседу. Там он стал встрелять в хозяина и его гостей. Все трое скончались на месте происшествия.



Свою вину Ивченко признал полностью. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 2 года.





Фото: media-pravo.info Во вторник, 14 февраля, в Волгограде завершился суд над 53-летним жителем рабочего поселка Быково Владимиром Ивченко, который убил трех своих односельчан.Как рассказали в пресс-службе прокураторы Волгоградской области, вечером 1 сентября прошлого года Ивченко, находясь в нетрезвом состоянии, услышал, как соседи обсуждают намерение совершить кражу. Проявив интерес к беседе, он пошел к ним в гости. У соседа находились мужчина и женщина. Ивченко хотел с ними поздороваться, но гость отказался пожать ему руку и стал выражаться в его адрес нецензурной бранью.Возмутившись, Ивченко дома взял охотничье ружье с патронами и вернулся к соседу. Там он стал встрелять в хозяина и его гостей. Все трое скончались на месте происшествия.Свою вину Ивченко признал полностью. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 2 года.



