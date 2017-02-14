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Жителю Быково дали 19 лет колонии за расстрел трех человек
Сегодня, 16:55
Во вторник, 14 февраля, в Волгограде завершился суд над 53-летним жителем рабочего поселка Быково Владимиром Ивченко, который убил трех своих односельчан.
Как рассказали в пресс-службе прокураторы Волгоградской области, вечером 1 сентября прошлого года Ивченко, находясь в нетрезвом состоянии, услышал, как соседи обсуждают намерение совершить кражу. Проявив интерес к беседе, он пошел к ним в гости. У соседа находились мужчина и женщина. Ивченко хотел с ними поздороваться, но гость отказался пожать ему руку и стал выражаться в его адрес нецензурной бранью.
Возмутившись, Ивченко дома взял охотничье ружье с патронами и вернулся к соседу. Там он стал встрелять в хозяина и его гостей. Все трое скончались на месте происшествия.
Свою вину Ивченко признал полностью. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы на 2 года.
Фото: media-pravo.info
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