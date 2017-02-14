На заснеженной трассе под Волгоградом тройное ДТП унесло жизни двух мужчин

Авария произошла недалеко от пос. Новый Рогачик в Городищенском районе в условиях очень плохой видимости на заснеженной трассе. В «Пежо», двигавшемся из Волгограда, находились два парня и две девушки. Как сообщают в соцсетях их друзья, компания направлялась в Суровикинский район, а оттуда уже завтра собиралась ехать на отдых в Сочи. 42-й километр трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский стал для «Пежо» роковым. Водитель не рассчитал дистанцию при обгоне, и иномарка влетела под грузовик «ДАФ». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, а у большегруза отлетело колесо и повредило проезжавшую «Ладу». Водитель и пассажир «Пежо» скончались на месте, обе пассажирки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Весь вечер на месте происшествия работали спасатели МЧС и полицейские, очевидцы сообщают, что на трассе образовалась огромная пробка. Авария произошла недалеко от пос. Новый Рогачик в Городищенском районе в условиях очень плохой видимости на заснеженной трассе. В «Пежо», двигавшемся из Волгограда, находились два парня и две девушки. Как сообщают в соцсетях их друзья, компания направлялась в Суровикинский район, а оттуда уже завтра собиралась ехать на отдых в Сочи. 42-й километр трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский стал для «Пежо» роковым. Водитель не рассчитал дистанцию при обгоне, и иномарка влетела под грузовик «ДАФ». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла, а у большегруза отлетело колесо и повредило проезжавшую «Ладу». Водитель и пассажир «Пежо» скончались на месте, обе пассажирки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Весь вечер на месте происшествия работали спасатели МЧС и полицейские, очевидцы сообщают, что на трассе образовалась огромная пробка.



