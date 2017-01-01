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Неравнодушная волгоградка помогла потерявшемуся ребенку вернуться домой
Сегодня, 09:26
Во вторник, 14 февраля, волгоградские полицейские наградили волгоградку, которая помогла потерявшейся маленькой девочке попасть домой. Благодарность женщине за неравнодушие и проявленную заботу выразил начальник Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Андрей Сицский. Он вручил ей грамоту и ценный подарок.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в минувшее воскресенье вечером Наталья Александровна ехала с мужем на автомашине по проспекту Ленина. В районе остановки общественного транспорта «ЦПКиО» она заметила маленькую девочку, которая бежала по обочине проезжей части.
Развернувшись на ближайшем перекрестке, волгоградка, сама мама двоих детей, остановилась возле заплаканного ребенка и поинтересовалась, не нужна ли ей помощь и почему в такое позднее время она находится на улице одна. По словам ребенка, она со своей тетей и сестрами приехала в цирк. После представления она в фойе потеряла из виду своих родственников и решила самостоятельно добраться до дома.
Почти 4 километра девочка пробежала по центру города, но только лишь один неравнодушный человек обратил на нее внимание. Бдительная волгоградка привезла 8-летнюю девочку к ее дому, о чем сообщила полицейским. Позднее с родителями ребенка инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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