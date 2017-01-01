Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

» » » Неравнодушная волгоградка помогла потерявшемуся ребенку вернуться домой

Неравнодушная волгоградка помогла потерявшемуся ребенку вернуться домой

Сегодня, 09:26
Lopatin
Неравнодушная волгоградка помогла потерявшемуся ребенку вернуться домойВо вторник, 14 февраля, волгоградские полицейские наградили волгоградку, которая помогла потерявшейся маленькой девочке попасть домой. Благодарность женщине за неравнодушие и проявленную заботу выразил начальник Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Андрей Сицский. Он вручил ей грамоту и ценный подарок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в минувшее воскресенье вечером Наталья Александровна ехала с мужем на автомашине по проспекту Ленина. В районе остановки общественного транспорта «ЦПКиО» она заметила маленькую девочку, которая бежала по обочине проезжей части.

Развернувшись на ближайшем перекрестке, волгоградка, сама мама двоих детей, остановилась возле заплаканного ребенка и поинтересовалась, не нужна ли ей помощь и почему в такое позднее время она находится на улице одна. По словам ребенка, она со своей тетей и сестрами приехала в цирк. После представления она в фойе потеряла из виду своих родственников и решила самостоятельно добраться до дома.

Почти 4 километра девочка пробежала по центру города, но только лишь один неравнодушный человек обратил на нее внимание. Бдительная волгоградка привезла 8-летнюю девочку к ее дому, о чем сообщила полицейским. Позднее с родителями ребенка инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Красноармейском районе под колеса иномарки попала 10-летняя девочка

Пьяная волгоградка несколько раз уронила 9-месячного ребенка на землю

Волгоградка выкинула новорожденную дочку в лесополосу

В Волгограде на 7-летнюю девочку рухнул потолок

По факту обнаружения ребенка в Волгограде проводится проверка

Волгоградка, выкинувшая на улицу новорожденную дочь, осуждена

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги