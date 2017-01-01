Неравнодушная волгоградка помогла потерявшемуся ребенку вернуться домой Во вторник, 14 февраля, волгоградские полицейские наградили волгоградку, которая помогла потерявшейся маленькой девочке попасть домой. Благодарность женщине за неравнодушие и проявленную заботу выразил начальник Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Андрей Сицский. Он вручил ей грамоту и ценный подарок.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в минувшее воскресенье вечером Наталья Александровна ехала с мужем на автомашине по проспекту Ленина. В районе остановки общественного транспорта «ЦПКиО» она заметила маленькую девочку, которая бежала по обочине проезжей части.



Развернувшись на ближайшем перекрестке, волгоградка, сама мама двоих детей, остановилась возле заплаканного ребенка и поинтересовалась, не нужна ли ей помощь и почему в такое позднее время она находится на улице одна. По словам ребенка, она со своей тетей и сестрами приехала в цирк. После представления она в фойе потеряла из виду своих родственников и решила самостоятельно добраться до дома.



Почти 4 километра девочка пробежала по центру города, но только лишь один неравнодушный человек обратил на нее внимание. Бдительная волгоградка привезла 8-летнюю девочку к ее дому, о чем сообщила полицейским. Позднее с родителями ребенка инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Во вторник, 14 февраля, волгоградские полицейские наградили волгоградку, которая помогла потерявшейся маленькой девочке попасть домой. Благодарность женщине за неравнодушие и проявленную заботу выразил начальник Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Андрей Сицский. Он вручил ей грамоту и ценный подарок.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в минувшее воскресенье вечером Наталья Александровна ехала с мужем на автомашине по проспекту Ленина. В районе остановки общественного транспорта «ЦПКиО» она заметила маленькую девочку, которая бежала по обочине проезжей части.Развернувшись на ближайшем перекрестке, волгоградка, сама мама двоих детей, остановилась возле заплаканного ребенка и поинтересовалась, не нужна ли ей помощь и почему в такое позднее время она находится на улице одна. По словам ребенка, она со своей тетей и сестрами приехала в цирк. После представления она в фойе потеряла из виду своих родственников и решила самостоятельно добраться до дома.Почти 4 километра девочка пробежала по центру города, но только лишь один неравнодушный человек обратил на нее внимание. Бдительная волгоградка привезла 8-летнюю девочку к ее дому, о чем сообщила полицейским. Позднее с родителями ребенка инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.



