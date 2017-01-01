Под Волгоградом в страшной аварии погибли 2 человека в иномарке Во вторник, 14 февраля, в Городищенском районе Волгоградской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры погибли два человека



По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, смертельная авария произошла в 17.40 на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 35-летний водитель автомашины «Peugeot 206», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Scania P143M». После чего иномарка столкнулась еще и с автомобилем «Citroen Berlingo».



В результате ДТП в полностью смятом «Пежо» погиб водитель и его 28-летний пассажир. Из машины спасатели также достали двух травмированных пассажирок в возрасте 31 и 27 лет. Они были госпитализированы вместе с пострадавшим 41-летним водителем «Ситроена».





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Во вторник, 14 февраля, в Городищенском районе Волгоградской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей и фуры погибли два человекаПо информации пресс-службы ГУ МВД по региону, смертельная авария произошла в 17.40 на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». 35-летний водитель автомашины «Peugeot 206», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Scania P143M». После чего иномарка столкнулась еще и с автомобилем «Citroen Berlingo».В результате ДТП в полностью смятом «Пежо» погиб водитель и его 28-летний пассажир. Из машины спасатели также достали двух травмированных пассажирок в возрасте 31 и 27 лет. Они были госпитализированы вместе с пострадавшим 41-летним водителем «Ситроена».



