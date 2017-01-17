В Ворошиловском районе в ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки Во вторник, 14 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда при столкновении двух легковушек пострадал 7-летний мальчик.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 16.30 на улице Неждановой. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» ехал в сторону поселка им.М.Горького. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent».



С места происшествия в больницу с травмой головы был доставлен 7-летний пассажир иномарки.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области Во вторник, 14 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда при столкновении двух легковушек пострадал 7-летний мальчик.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 16.30 на улице Неждановой. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» ехал в сторону поселка им.М.Горького. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent».С места происшествия в больницу с травмой головы был доставлен 7-летний пассажир иномарки.



