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» » » В Ворошиловском районе в ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки

В Ворошиловском районе в ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки

Сегодня, 11:53
Lopatin
В Ворошиловском районе в ДТП пострадал 7-летний пассажир иномаркиВо вторник, 14 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда при столкновении двух легковушек пострадал 7-летний мальчик.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 16.30 на улице Неждановой. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» ехал в сторону поселка им.М.Горького. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent».

С места происшествия в больницу с травмой головы был доставлен 7-летний пассажир иномарки.


Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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