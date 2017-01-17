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В Ворошиловском районе в ДТП пострадал 7-летний пассажир иномарки
Сегодня, 11:53
Во вторник, 14 февраля, в Ворошиловском районе Волгограда при столкновении двух легковушек пострадал 7-летний мальчик.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 16.30 на улице Неждановой. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» ехал в сторону поселка им.М.Горького. В какой-то момент он не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Accent».
С места происшествия в больницу с травмой головы был доставлен 7-летний пассажир иномарки.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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