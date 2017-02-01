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» » » В Камышине мужчина убил женщину, над которой надругался его сын

В Камышине мужчина убил женщину, над которой надругался его сын

Сегодня, 12:22
Reporter
В Камышине мужчина убил женщину, над которой надругался его сын
Резонансное дело, прогремевшее на весь Камышин, усилиями следователей районного отдела СУ СКР региона дошло до суда. Трагические события, которые легли в его основу, произошли в конце октября прошлого года. 49-летний мужчина обсуждал с семейной парой размер компенсации за проступок своего 17-летнего сына. Несовершеннолетний проходил одним из обвиняемых в групповом изнасиловании женщины. Потерпевшая предложила урегулировать вопрос за 300 тыс. рублей. В случае получения этой суммы дама обещала содействовать в смягчении наказания и не свидетельствовать против парня. Однако, услышав размер компенсации, отец насильника пришел в бешенство. Он схватил нож и буквально искромсал им супружескую пару. Сначала мужчина решил утопить тела убитых в своем колодце, а затем передумал и вывез их в лесополосу на окраину Камышина. Начало судебных слушаний подозреваемый ожидает под арестом, ему вменяется ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух лиц", наказание по ней – до 20 лет тюрьмы.
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