В Камышине мужчина убил женщину, над которой надругался его сын

Резонансное дело, прогремевшее на весь Камышин, усилиями следователей районного отдела СУ СКР региона дошло до суда. Трагические события, которые легли в его основу, произошли в конце октября прошлого года. 49-летний мужчина обсуждал с семейной парой размер компенсации за проступок своего 17-летнего сына. Несовершеннолетний проходил одним из обвиняемых в групповом изнасиловании женщины. Потерпевшая предложила урегулировать вопрос за 300 тыс. рублей. В случае получения этой суммы дама обещала содействовать в смягчении наказания и не свидетельствовать против парня. Однако, услышав размер компенсации, отец насильника пришел в бешенство. Он схватил нож и буквально искромсал им супружескую пару. Сначала мужчина решил утопить тела убитых в своем колодце, а затем передумал и вывез их в лесополосу на окраину Камышина. Начало судебных слушаний подозреваемый ожидает под арестом, ему вменяется ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух лиц", наказание по ней – до 20 лет тюрьмы. Резонансное дело, прогремевшее на весь Камышин, усилиями следователей районного отдела СУ СКР региона дошло до суда. Трагические события, которые легли в его основу, произошли в конце октября прошлого года. 49-летний мужчина обсуждал с семейной парой размер компенсации за проступок своего 17-летнего сына. Несовершеннолетний проходил одним из обвиняемых в групповом изнасиловании женщины. Потерпевшая предложила урегулировать вопрос за 300 тыс. рублей. В случае получения этой суммы дама обещала содействовать в смягчении наказания и не свидетельствовать против парня. Однако, услышав размер компенсации, отец насильника пришел в бешенство. Он схватил нож и буквально искромсал им супружескую пару. Сначала мужчина решил утопить тела убитых в своем колодце, а затем передумал и вывез их в лесополосу на окраину Камышина. Начало судебных слушаний подозреваемый ожидает под арестом, ему вменяется ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство двух лиц", наказание по ней – до 20 лет тюрьмы.



