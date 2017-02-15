На трассе «Волгоград – Астрахань» в ДТП погиб водитель «Лады» В среду, 15 февраля, в Ленинском районе иномарка на скорости врезалась в автомобиль «ВАЗ-21144». В ДТП погиб один человек.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в восемь утра на 50 километре трассы «Волгоград – Астрахань». 30-летний водитель автомобиля «KIA» направлялся в сторону областного центра. Однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».



В результате происшествия 56-летний водитель отечественной легковушки погиб, а его 28-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.





Фото: 34.мвд.рф В среду, 15 февраля, в Ленинском районе иномарка на скорости врезалась в автомобиль «ВАЗ-21144». В ДТП погиб один человек.По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в восемь утра на 50 километре трассы «Волгоград – Астрахань». 30-летний водитель автомобиля «KIA» направлялся в сторону областного центра. Однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».В результате происшествия 56-летний водитель отечественной легковушки погиб, а его 28-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.



