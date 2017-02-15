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» » » На трассе «Волгоград – Астрахань» в ДТП погиб водитель «Лады»

На трассе «Волгоград – Астрахань» в ДТП погиб водитель «Лады»

Сегодня, 12:49
Lopatin
На трассе «Волгоград – Астрахань» в ДТП погиб водитель «Лады»В среду, 15 февраля, в Ленинском районе иномарка на скорости врезалась в автомобиль «ВАЗ-21144». В ДТП погиб один человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в восемь утра на 50 километре трассы «Волгоград – Астрахань». 30-летний водитель автомобиля «KIA» направлялся в сторону областного центра. Однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

В результате происшествия 56-летний водитель отечественной легковушки погиб, а его 28-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.


Фото: 34.мвд.рф
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