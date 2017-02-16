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» » » В Советском районе Волгограда автобус наехал на женщину

В Советском районе Волгограда автобус наехал на женщину

Сегодня, 12:53
Reporter
В Советском районе Волгограда автобус наехал на женщину

ДТП произошло сегодня рано утром на остановке общественного транспорта «Зеленое кольцо». Около 6-30, когда движение еще не особо интенсивное, водитель автобуса по невыясненным пока причинам не заметил 40-летнюю женщину, которая переходила по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Водитель успел применить экстренное торможение, в результате пешеход ударилась об автобус головой. Как сообщили в ГУ МВД региона, пострадавшая получила сотрясение головного мозга и была доставлена в больницу. По факту ДПТ проводится проверка. Добавим, что маршрут 5А, по которому следовал автобус, обслуживает МУП «ВПАТП №7».
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