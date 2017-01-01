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В Михайловке два брата с битой ворвались в частный дом в поисках денег
Сегодня, 16:21
В среду, 15 февраля, в один из частных домов города Михайловки ворвались с битой двое мужчин. Избив 57-летнего хозяина, они похитили у него 18 тысяч рублей и сотовый телефон. Об этом в тот же день потерпевший сообщил в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники быстро нашли подозреваемых. Это неоднократно судимые местные жители в возрасте 33 и 36 лет, которые являются друг другу родными братьями. В поисках крупных денег они проникли в дом к потерпевшему под надуманным предлогом. После нападения часть похищенного братья потратили на приобретение спиртных напитков.
По факту разбойного нападения возбуждено угловое дело. Налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.
Фото: moskva.glavny.tv
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